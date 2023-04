Prozess gegen Ex-Ministerin Karmasin gestartet, Ankläger: "Sie hatte nie genug"

In der Verhandlung geht es um Bezugsfortzahlungen und wettbewerbsbeschränkende Absprachen. Im Fall einer Verurteilung drohen der Ex-Familienministerin Sophie Karmasin und einem mitangeklagten Spitzen-Beamten bis zu drei Jahre Haft. Vorerst sind drei Verhandlungstage anberaumt.

Wien – Unter regem medialen Interesse hat am Dienstag am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium begonnen. "Sie wollte immer mehr, hatte nie genug und zahlen sollten es die anderen", meinte Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic in Richtung der Schöffen. "Es geht hier um Sozialleistungsbetrug der für Sozialleistungen zuständigen Ministerin", fasste er die Anklage zusammen.





Immer wenn im Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht ein ehemaliger Minister oder eine ehemalige Ministerin auf der Anklagebank Platz nehmen müsse, sei das eine "Bewährungsprobe für den Rechtsstaat", sagte Adamovic. Dann stelle sich nämlich eine Frage: "Stimmt das, was in der Verfassung steht, dass vor Gericht alle gleich sind? Oder haben jene Recht, die meinen, dass es eine Zwei-Klassen-Justiz gebe, und die da oben es sich immer richten können?" Sollte rechtswidriges Verhalten festgestellt werden, wovon er als Ankläger überzeugt sei, so müsse auch die Strafe eine hohe sein.

"Der Rechtsstaat muss klarstellen, dass rechtswidriges Verhalten bei Ministern nicht toleriert wird", denn wer sich vom Bundespräsidenten angeloben lasse, beteuere, sich in den Dienst des Volkes zu stellen. "Verglichen mit diesen Beteuerungen war die Realität wie Tag und Nacht. Das Gemeinwohl stand für Karmasin nicht im Vordergrund. Alle hier angeklagten Taten gingen auf Kosten der Allgemeinheit."

Staatsanwaltschaft sieht Betrugsdelikte nach Minister-Abschied

Am 17. Dezember 2017 war Karmasin als Ministerin ausgeschieden. "Unmittelbar danach beginnen die Delikte des Betrugs", sagte Adamovic. Karmasin soll sich nach ihrem Ausscheiden aus der Politik widerrechtlich Bezugsfortzahlungen erschlichen haben, indem sie Bediensteten des Bundeskanzleramts verschwieg, dass sie ihre selbstständige Tätigkeit nach ihrer Amtszeit als Familienministerin nahtlos fortgesetzt hatte. Inkriminiert sind 78.589,95 Euro, die Karmasin vom 19. Dezember 2017 bis zum 22. Mai 2018 zu Unrecht bezogen haben soll.

Der zweite Anklagekomplex betrifft drei Studien für das Sportministerium, für die Karmasin nach ihrem Ausscheiden aus der Politik den Zuschlag erhielt, indem sie laut Anklage zwei Mitbewerberinnen - darunter ihre frühere Mitarbeiterin Sabine Beinschab - dazu brachte, "von ihr inhaltlich vorgegebene und mit ihr vorab inhaltlich abgesprochene Angebote an die Auftraggeber zu übermitteln, um sicherzustellen, dass die ihr zuzurechnende Karmasin Research & Identity GmbH die Aufträge bekommen würde" (Anklageschrift).

Grundsätzlich steht jedem ehemaligen Mitglied der Bundesregierung eine Bezugsfortzahlung zu, da man während der Amtszeit einem Berufsverbot unterliegt. Sophie Karmasin habe diese Sozialleistung jedoch nicht nötig gehabt, betonte Adamovic. "Während der Zeit ihrer Bezugsfortzahlung hat sie sich eine Luxusvilla gebaut. Ist jemand mit so einem Vermögen bedürftig? Nein. Braucht so jemand Überbrückungshilfe? Nein. Hatte sie Anspruch darauf?" Das könne man ganz einfach mit "Sicher nicht" beantworten.

Karmasin habe letztlich rund 62.000 Euro der etwa 78.000 zurückgezahlt. Eine "tätige Reue", die ihr Straffreiheit sicherstelle, liege dadurch nicht vor. "Karmasin hat auch erst zurückgezahlt, nachdem die Zeit im Bild darüber berichtet hatte", obwohl sie seit 2018 vier Jahre Zeit gehabt hätte.

"Sie handelte mit vollem Wissen und der Absicht sich zu bereichern", war sich der Oberstaatsanwalt sicher. Als Belege dafür brachte er Emails von zahlreichen Nachfragen Karmasins bei einem zuständigen Beamten ein, ob sie etwas verdienen dürfe oder nicht. Dieser habe ihr mehrmals klar gesagt, dass sie in der Zeit der Bezugsfortzahlung nichts verdienen dürfe. Auch eine Nachricht von Karmasin an Sabine Beinschab, in der Karmasin klarstellte "Ich darf nichts verdienen" und daher eine Rechnung erst zu späterem Zeitpunkt abrechnen wolle, sei Beleg dafür.

Erster Prozess gegen Person aus Umfeld von Ex-Kanzler Kurz

Mit Karmasin steht eine erste Person aus dem politischen Umfeld von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz vor Gericht, Ermittlungen gegen weitere Ex-ÖVP-Funktionäre von Kurz abwärts sind anhängig. Der Prozess wegen schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Vergabeverfahren ist auf drei Tage anberaumt und hat noch nichts mit der Rolle Karmasins in der ÖVP-Umfrageaffäre zu tun, in die sie wesentlich eingebunden gewesen sein soll. Diesbezüglich sind die Erhebungen noch nicht abgeschlossen. Vorerst geht es um Bezugsfortzahlungen sowie wettbewerbsbeschränkende Absprachen.