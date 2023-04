Leitung von Seniorenheim in Wörgl ruft zu respektvollem Umgang auf

Wörgl – Der eskalierte Streit zwischen der Zentralpersonalvertreterin der Stadt Wörgl sowie des Seniorenheims Biljana Vrzogic und Bürgermeister Michael Riedhart wirbelte viel Staub auf. Dieser erschwerte offenbar manch Stadtbedienstetem den Arbeitsalltag. Zumindest melden sich nun 15 Mitarbeiter des Seniorenheims in einem offenen Brief zu Wort und pfeifen die Personalvertreterin darin zurück. Denn: Das Verhältnis zwischen Heimleitung und Stadtgemeinde leide unter der angespannten Situation.

Die „hohe Wohn- und Pflegequalität für BewohnerInnen“ sei auf viel Herzlichkeit, einen offenen Umgang und ein „neu gelebtes Miteinander“ im Haus zurückzuführen. „Basis dafür ist auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Wörgl, die durch deine (Frau Vrzogics, Anm.) vorangetriebene Eskalation des Konflikts mit dem Bürgermeister Schaden erleidet“, heißt es in dem Schreiben. Die Verfasser, darunter Heimleiter Markus Heigenhauser, werfen Vrzogic – Mitglied der Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen (FSG) – vor, den Arbeitsplatz Seniorenheim als politische Bühne zu missbrauchen. Vrzogic soll über ihr städtisches E-Mail-Konto auch ein Gewinnspiel der FSG an Mitarbeiter verschickt haben. Es brauche eine Gesprächskultur, „bei der Respekt und Wertschätzung, nicht der Konflikt und Selbstdarstellung an oberster Stelle stehen“, kritisiert die Delegation das öffentliche Aufzeigen der Personalvertreterin. Worte an den Bürgermeister und dessen Verhalten gibt es im Brief keine. (TT)