Trickdieb lenkte in Innsbruck Verkäuferin ab und stahl ihre Geldtasche

In der Geldtasche befanden sich Bankomatkarten, E-Card und Bargeld. Der Täter hatte die Frau vorher mehrmals abgelenkt.

Innsbruck – Ein derzeit unbekannter Mann betrat am Montagnachmittag, kurz vor fünf Uhr, ein Geschäft in Innsbruck. Dort gab er an, einen Bildschirm kaufen zu wollen. Eine Verkäuferin kümmerte sich um den Kunden und brachte ihm, nachdem er sie darum gebeten hatte, ein Glas Wasser aus der Küche im Hinterzimmer.