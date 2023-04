TVB geht neue Wege: Image-Kampagne im Pillerseetal

Fieberbrunn – Tourismusverbände seien in den vergangenen Jahrzehnten von der reinen Gästevermittlung und -betreuung vor Ort zu multifunktionalen, regionalen Organisationen gereift. Um die Bedeutung des Tourismus für die Region, seine Vielfältigkeit und Attraktivität darzustellen und somit die Tourismusgesinnung zu stärken, beschreitet der TVB PillerseeTal neue Wege. Unter dem Titel „Für unser PillerseeTal“ wird, in einer langfristigen Kampagne, das Zusammenspiel zwischen Tourismus und Lebens- sowie Wirtschaftsraum beleuchtet.

Den Auftakt „Für unser PillerseeTal“ macht noch im April der Bereich Natur- und Umweltschutz. Spannende Geschichten und Stimmen von Einheimischen auf der neu geschaffenen Plattform sollen für Hintergrundinformationen sorgen. „Wir wollen zeigen, dass der TVB sehr viel zur Lebensqualität in unserer Region beiträgt und ein wichtiger Motor für die weitere Entwicklung in sehr vielen Bereichen, wie Natur, Kultur, aber auch Infrastruktur und Wirtschaft ist“, betont TVB-Geschäftsführer Armin Kuen.

So nimmt der TVB mit den Nachbarregionen sowie den Gemeinden und Leistungsträgern seit vielen Jahren eine Kernposition beim Thema Mobilität ein: Stichwort autofreie Anreise, Regionsbus oder E-Mobilität. Auch in Sachen Infrastruktur und Freizeitangebot für Einheimische, insbesondere für Kinder und sportlich Aktive, leiste der Tourismus einen großen Beitrag. „Nachhaltigkeit steht bei allen Überlegungen, so auch bei Veranstaltungen oder etwa der Erhaltung von Kultur und Brauchtum, im Fokus. Unsere Region soll auch in den nächsten Generationen lebendig und attraktiv sein und das gelingt nur im Zusammenspiel aller“, ergänzt Kuen.