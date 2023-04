Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Indonesien

Padang – In Indonesien hat ein Erdbeben der Stärke 7,1 die Inselgruppe Mentawai westlich von Sumatra erschüttert. Das Beben ereignete sich nach Angaben des US-Institut United States Geological Survey am Montag um 3.00 Uhr (Ortszeit). Sein Zentrum lag demnach im Meer in der Nähe der Mentawai-Inseln in einer Tiefe von 15,5 Kilometern. Berichte über Opfer oder größere Schäden lagen zunächst nicht vor.