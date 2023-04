Tiroler Sportmedizin verliert mit Ernst Raas ihren „Godfather“

Innsbruck – Für Unfallchirurg Christian Hoser war er schlichtweg der „Godfather“ der Tiroler Sportmedizin, für Wolfgang Schobersberger, Leiter des Instituts für Sport-Alpinmedizin und Gesundheitstourismus (ISAG), ein „brillanter Arzt und Netzwerker“ und für den langjährigen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel ganz einfach „mein bester Freund“. Univ.-Prof. Prim. Hofrat Dr. Ernst Raas schloss am Montagmorgen für immer die Augen. Noch am 7. April hatte Tirols Sportmediziner-Legende ihren 98. Geburtstag gefeiert.

Die Vita des in Steinach am Brenner geborenen Mediziners liest sich ebenso beeindruckend wie vielfältig. Raas, der 1953 promovierte, gründete 1963 in Innsbruck das erste Institut für Sport- und Kreislaufmedizin – und mutierte fortan in vielen Bereichen zum Multifunktionär. National wie international. Zwischenzeitlich bekleidete er 21 Funktionen, war Vorsitzender der Medizinischen Kommission des Ski-Weltverbandes FIS, Präsident des Österreichischen Sportärzteverbandes, Referatsleiter in der Internationalen Sportärztevereinigung und jahrezehntelang für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) und das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) tätig. 1964 und 1976 verantwortete er den gesamten Sanitätseinsatz der jeweiligen Olympischen Winterspiele in Innsbruck und war von 1972 bis 1980 auch Mitglied der Medizinischen Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Das freilich ist nur ein kleiner Auszug seines multiplen Wirkens, das auch 300 wissenschaftliche Publikationen auf dem Gebiet der Sportmedizin, Kardiologie und Inneren Medizin umfasst.