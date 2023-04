Einbrüche in Kitzbühel und Jochberg: Polizei bittet um Hinweise

Kitzbühel, Jochberg – Wie die Polizei berichtet, kam es in der Zeit von Sonntag auf Montag in Wohnungen in Kitzbühel und Jochberg zu zwei Einbrüchen. Ein Zusammenhang wird von den Ermittlern nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag brachen ein oder mehrere Täter zwischen 13.45 und 23 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses im Siedlungsweg in Jochberg ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und stahlen Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.





Zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 13 Uhr drangen Einbrecher in eine Wohnung in der Jochbergerstraße in Kitzbühel ein. Auch hier durchsuchten sie die Wohnung und stahlen Bargeld sowie Schmuck im Wert von rund 1000 Euro.