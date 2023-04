Luegbrücke ab Donnerstag in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar

Innsbruck – Wie die Asfinag in einer Aussendung bekannt gab, wird die Luegbrücke auf der Brennerautobahn ab Donnerstag bis voraussichtlich Mitte Mai in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein. Der Grund dafür seien „nicht aufschiebbare" Sanierungen. An den Wochenenden von Freitag bis Sonntag werde es keine Behinderungen geben, die Arbeiten finden von Montag bis Donnerstag von jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.