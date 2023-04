Neuer Budgetpfad in Tirol: Land tritt wieder auf die Schuldenbremse

Während zur Überwindung der Corona- und Teuerungskrise das (öffentliche) Geld nahezu abgeschafft schien und sich auch in Tirol der Schuldenberg nach Jahren des Abbaus wieder aufbaute, so soll nun erneut eine Schuldenobergrenze eingezogen werden, wie Landeshauptmann Anton Mattle (VP) und der Vorstand der Abteilung Finanzen, Armin Tschurtschenthaler am Dienstag in einem Pressegespräch erklärten.

„Die Einnahmen müssen den Ausgaben entsprechen“, so die beiden. Konkret heißt das, dass das Land in den kommenden Jahren (der neue Budgetrahmen ist nicht an ein automatisches Ende gekoppelt) einhalten will, dass die Schulden des Landes nicht über 25 Prozent der in diesem Jahr veranschlagten Einnahmen liegen.