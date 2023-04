Die Berglauf-WM in Tirol steht sechs Wochen vor dem Startschuss

Axams – Bereits in sechs Wochen wird die Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft in Tirol gastieren. Dabei werden Medaillen an die weltbesten Bergläuferinnen und Geländeläufer vergeben, insgesamt 66 Nationen mit 1550 Teilnehmern werden erwartet. Seit heute sind auch die Details der WM-Laufstrecke bekannt, die beim Kick-off-Event in der Axamer Lizum vorgestellt wurden.

An allen vier Wettkampftagen werden WM-Titel ermittelt. Nach der Eröffnung am 6. Juni in Innsbruck wird einen Tag später in Neustift mit dem Vertical der erste WM-Bewerb ausgetragen. Mehr als 1000 Höhenmeter aufwärts warten auf einer Länge von nur 7,3 Kilometern. Am 8. Juni werden die Weltmeister im 44,6 Kilometer langen Trail Short mit Massenstart in Innsbruck gekürt, tags darauf jene im Trail Long (85,6 Kilometer) mit Start in Neustift und Ziel in der Landeshauptstadt. Zum Abschluss findet der Mountain-Classic-Wettbewerb über zwei sieben bis acht Kilometer lange Runden in Innsbruck statt.