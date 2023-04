Tiroler und Südtiroler SchülerInnen punkteten bei internationalem Mathe-Bewerb

Innsbruck – (Süd-)Tirols Schülerinnen und Schüler konnten beim internationalen Mathematik-Wettbewerb Náboj punkten: Das Akademische Gymnasium Innsbruck belegte Platz 1 in Österreich und international Platz 27. Die Oberschulen Fallmerayer aus Brixen belegten mit ihrem Seniorteam Platz 3 und mit dem Juniorteam Platz 5 in Österreich. Das verkündete die Uni Innsbruck am Dienstag in einer Aussendung.