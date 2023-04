Erneuter Anlauf aufs Weiße Haus: Bidens steiniger Weg zur möglichen Wiederwahl

US-Präsident Joe Biden will es noch einmal wissen. Kommendes Jahr soll sein Name wieder auf dem Stimmzettel für die US-Präsidentschaft stehen. Um zu gewinnen, muss der 80-jährige Biden jedoch einige Hürden überspringen.

Washington – Mit 80 Jahren will US-Präsident Joe Biden sich für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus bewerben. Das hohe Alter des Demokraten ist eine große Hürde auf dem Weg zu einer möglichen Wiederwahl 2024, aber nicht Bidens einziges Problem. Ein Überblick:

Biden ist bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte, und das hohe Alter ist ihm durchaus anzusehen. Bei öffentlichen Auftritten wirkt er häufig müde, Versprecher sind bei dem 80-Jährigen fast schon an der Tagesordnung. Bidens Leibarzt attestierte dem Präsidenten im Februar zwar gute Gesundheit und volle Amtsfähigkeit; Zweifler dürfte das aber nicht überzeugen.

In einer Umfrage gaben kürzlich 70 Prozent der Befragten an, sie seien gegen eine erneute Kandidatur des Präsidenten. Davon erklärte knapp die Hälfte, das Alter sei ein wichtiger Grund für ihre Meinung. Bei den Anhängern der Demokraten waren 51 Prozent gegen eine erneute Kandidatur.

Die wirtschaftliche Lage kann wahlentscheidend sein - und das könnte für Biden zum Problem werden. Zwar hat sich die US-Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie weitgehend erholt und sich als sehr robust erwiesen. In Umfragen stufen viele Bürger die wirtschaftliche Lage aber als schlecht ein. Und das, obwohl sich die Arbeitslosigkeit auf einem 50-Jahres-Tief befindet und die zwischenzeitlich in die Höhe geschnellte Inflation seit Monaten zurück geht. Nicht ausgeschlossen ist zudem, dass die US-Wirtschaft noch in eine Rezession stürzen könnte.