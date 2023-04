Ermittlungen gegen ÖVP-Abgeordneten Peter Seiwald eingestellt

Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Ermittlungen gegen den ÖVP-Landtagsabgeordneten Peter Seiwald wegen Untreue mangels Schuldnachweis eingestellt. „Die in der dürftig formulierten anonymen Anzeige erhobenen Vorwürfe waren völlig aus der Luft gegriffen. Damit war dieses Ergebnis erwartbar. Was bleibt, ist ein bitterer Beigeschmack“, so Wirtschaftsbund-Landesgeschäftsführerin Daniela Kampfl in einer Aussendung.