Kein Kontakt zum Mondhasen: Japanische Sonde nach der Landung verstummt

Zahlreiche deutsch- und englischsprachige Lieder besingen den „Mann im Mond“. Gemeint ist damit eigentlich die Wahrnehmung eines Gesichts auf der Mondoberfläche, um das sich auch alte Geschichten ranken. Gesehen wird der „Mann im Mond“ vor allem in Europa und den USA. Im asiatischen Raum erinnern die dunklen Flecken hingegen an einen Hasen bzw. ein Kaninchen, das in der Mythologie wiederzufinden ist. Das Phänomen, etwas zu sehen, was nicht ist, nennt sich Pareidolie. Tatsächlich aber sind die dunklen Stellen erkaltete Lava in riesigen Einschlagskratern – Mare genannt. (sta)