68-Jähriger stürzte am Pitztaler Gletscher mehrere Hundert Meter weit ab

St. Leonhard im Pitztal – Bei einem Sturz in eine Geländerinne am Pitztaler Gletscher ist am Dienstagvormittag ein 68-jähriger Skifahrer verletzt worden. Der Mann war in Begleitung von zwei Kollegen über einen Ziehweg auf einer roten Piste talwärts gefahren, als er beim Befahren einer steilen Böschung am linken Pistenrand plötzlich das Gleichgewicht verlor.