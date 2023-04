Flugverbote bei Krönung von Charles: Linienflüge nicht betroffen

Am 6. Mai findet in London die Krönung von Charles III. statt. Bestimmte Flugzeuge dürfen an diesem Tag nicht fliegen. Kommerzielle Linienflüge sollen davon nicht betroffen sein.

London – Am Tag der Krönung von Charles III. werden in Teilen Englands für bestimmte Flugzeuge und Drohnen gewisse Beschränkungen gelten. Anders als beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. sollen kommerzielle Linienflüge jedoch nicht betroffen sein, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag meldete. Die Krönung findet am 6. Mai statt.