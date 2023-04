Hohe Energiekosten zwingen viele zu Einschränkungen

Wien – Das aktuelle VAV-Wohnbarometer zeichnet ein düsteres Bild der finanziellen Folgen der hohen Energiepreise. Fast alle Befragten spüren die Mehrbelastung und sind gezwungen, sich in ihren sonstigen Ausgaben einzuschränken. 41 % geben an, unter großen finanziellen Einbußen zu leiden, 45 % müssen Einschränkungen zumindest in einem geringen Ausmaß hinnehmen. Lediglich 12 % geben an, keinerlei Auswirkungen zu spüren. Die Frage nach den finanziellen Folgen hoher Energiepreise umfasst sowohl die in Haushalten anfallenden Kosten für das Heizen und Kochen als auch die Ausgaben für die individuelle Mobilität wie Tanken und Aufladen des Kfz.