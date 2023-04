Ein Wald, viel Streit: Sensibilisierung auf der Nordkette soll helfen

Innsbruck – Ärger statt Erholung, Konflikt statt Miteinander. Der Naturraum nördlich und südlich von Innsbruck hat viel zu leisten. Immer wieder kommt es dort zu Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Nutzergruppen. Die Stadt Innsbruck lädt daher zum „Naturraum-, Respekt- und Sensibilisierungstag“ in die neu geschaffene „Innsbrucker Waldschule“ auf der Erlerwiese (nahe der Station „Alpenzoo“ der Hungerburgbahn) ein. Am Freitag, den 28. April, soll hier von 14 bis 17 Uhr „füreinander Verständnis“ geschaffen werden, erklärt David Messner vom Amt für Wald und Natur. Grund für die Konflikte sei oft fehlende Information. „Jeder muss seinem Gegenüber Respekt erweisen. Das kann nur funktionieren, wenn man auch die Aufgaben des anderen kennt“, so Messner.