35-Jähriger in Wörgl niedergeschlagen und mit Messer bedroht

Ein Mann wurde in der Nacht auf Mittwoch in Wörgl von zwei Unbekannten attackiert und verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos.

Wörgl – Brutal niedergeschlagen wurde in der Nacht auf Mittwoch ein 35-jähriger Mann in Wörgl. Zwei Unbekannte pöbelten den Österreicher gegen 1.15 Uhr an – ein handfester Streit war die Folge. Der Mann wurde von mehreren Faustschlägen im Gesicht getroffen und ging verletzt zu Boden. Doch damit nicht genug. Einer der Täter zog anschließend ein Messer bedrohte den am Boden liegenden Mann mit dem Abstechen.