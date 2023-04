Zu alt für den Job? Warum Biden noch einmal US-Präsident werden kann

Joe Bidens Schwäche und Stärke: Vorigen Sommer hatte der Präsident einen Fahrradunfall, was ihn in der öffentlichen Wahrnehmung alt wirken ließ. Dabei war er nur im Zehenriemen hängen geblieben, was häufig passiert. Die Erzählung hätte eigentlich sein müssen, dass Biden noch immer regelmäßig Radsport betreibt, meint Altersforscher Olhansky.

© AFP/Kamm