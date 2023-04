Jongleur mit Köpfen und Thujen im Innsbrucker artdepot

Innsbruck – Albin Schutting fährt viel und gern Bus. Die Blicke etwa auf die Thujen, die in vielen der Gärten, an denen er vorbeifährt, wachsen, genauso wie auf seine Mitfahrer haben den Maler und Grafiker zu seinem Zyklus „Thujenhecken und Busfahrten“ inspiriert, der leider nur noch bis morgen im artdepot zu sehen ist.

Es sind poetisch überhöhte, formal abstrahierte Landschaften, die Albin Schutting da entwirft. Die mit realen nur sehr wenig zu tun haben, auch wenn die praktisch immer präsenten Thujen sehr realistisch in Öl gemalt bzw. bisweilen auch zur weißen Negativform reduziert sind. Sie sind allerdings surreal vernetzt, eingebunden in ein imaginäres Koordinatensystem, in dem die Thujen zu so etwas wie Grenzsteinen oder Spielfiguren werden. Exakt inszeniert als fast ostasiatisch angehauchte Idyllen, die in ihrer kristallinen Brüchigkeit irgendwie dystopisch daherkommen. Nicht zuletzt durch die Absenz aller Spuren menschlicher Präsenz.