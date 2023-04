So viele Bergsteiger wie nie zuvor wollen heuer auf den Mount Everest

Eine Genehmigung für die Besteigung des Mount Everest kostet in Nepal rund 10.000, die gesamte Expedition kommt auf 40.000 bis 100.000 Euro. Da ist aber noch nicht garantiert, dass man auch auf den Gipfel kommt. Trotzdem gibt es heuer eine Rekordzahl an Bergsteigern, die die teure Besteigung wagen wollen.

Kathmandu – In Nepal haben mindestens 454 Bergsteigerinnen und Bergsteiger eine Genehmigung für die Besteigung des welthöchsten Bergs, des Mount Everest, bekommen. Das sei die höchste Anzahl an Genehmigungen, die je in einer Saison für den 8848 Meter hohen Berg ausgestellt wurde, teilte das zuständige Tourismusministerium in der Hauptstadt Kathmandu mit. Eine solche Genehmigung kostet in Nepal 11.000 Dollar, also gut 10.000 Euro.