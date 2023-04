Beutezug der Reuttener Löwen startet Samstagfrüh

Tannheimer Tal, Lechtal – Der Lions-Flohmarkt (7. Mai von 8 bis 16 Uhr beim Reuttener Drei-Tannen-Stadion) ist eine Fundgrube für Sammler und Schnäppchenjäger. Um „neue“ Ware anbieten zu können, machen sich die Löwen am Samstag, 29. April, ab 8 Uhr zu Sammelfahrten im Tannheimer Tal und Lechtal auf. G

Genug Zeit also noch, um in Kellern und Dachböden nach Schätzen zu suchen, welche die Löwen auf dem Flohmarkt in Bares umwandeln. Wer Ware abgeben möchte, sollte die Regionalkoordinatoren kontaktieren. Tannheimer Tal: Erwin Pfefferkorn, 0676/4321411; Lechtal: Josef Walch, 0676/6792947. Warenannahme beim Lions-Zelt: 2. und 3. Mai, 15 bis 18 Uhr.