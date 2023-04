Treffpunkt für mehr Mitsprache in Schwaz

Schwaz – Beim Schwazer Stadtforum präsentierte sich die neu geformte Bürgerinitiative Mitspracherecht gleich mit einem ganzen Maßnahmen- und Themenkatalog. So hat sich die Gruppe bei der Politik bereits Gehör verschafft. Angesprochen wurden u. a. eine Fußgängerzone in der Innenstadt, mehr Transparenz in Entscheidungsprozessen, Raum für die Jugend oder auch Verkehrsreduktionen.