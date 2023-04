Inderin schmuggelte Opium-Mohnblumen aus Österreich nach Italien

Rom – Die italienische Polizei hat in Rom eine 49-jährige Inderin festgenommen, die 45 Kilogramm getrocknete Opium-Mohnblumen von Österreich nach Italien geschmuggelt haben soll. Die Frau, die von einem Zug aus Österreich ausgestiegen war, hatte fünf große Koffer bei sich. Sie wurde von einem Taxifahrer angezeigt, der die Frau in den vergangenen Wochen häufiger vom Bahnhof nach Hause begleitet und wegen der großen Koffer Verdacht geschöpft hatte.

Bei der Kontrolle entdeckte die Polizei die Mohnblumen, berichtete die römische Tageszeitung Il Messaggero am Mittwoch. Jede Knolle, geleert und getrocknet, enthält eine Drogensubstanz, die wie Heroin wirkt. Alternativ kann die Knolle auch geraucht werden. In Italien ist der Konsum dieser Droge besonders weit verbreitet, vor allem in ausländischen Gemeinden. Die Frau wurde unter Hausarrest gestellt.