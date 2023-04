Fehlendes Personal und Maturastart heute bei „Tirol Live“

Im Herbst konnten einzelne Gruppen in Kindergärten nicht eröffnet werden. Der Grund waren fehlende Kindergarten-Pädagogen und -Pädagoginnen. Auch Innsbruck ist, wie die meisten Gemeinden, vom Mangel an Personal im elementarpädagogischen Bereich betroffen. Zudem wurden rund 500 neue, zusätzliche Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet geschaffen.

Nun startet ein Modell zur Weiterqualifizierung von Kindergarten-Assistentinnen. Wie groß das Interesse an der Ausbildung ist und wie die Stadt mit Kinderbetreuung umgehen will, erklärt Stadträtin Elisabeth Mayr in „Tirol Live“.