Aus für zwei polarisierende Starmoderatoren bei Fox News

Carlson moderierte auf dem rechten Sender Fox jahrelang die populärste Politikshow der USA. Kritiker werfen ihm vor, Verschwörungstheorien und weißen Suprematismus zu verbreiten. Im Dienst der Quote spielte er gezielt Donald Trump in die Hände, obwohl er diesen – wie aus internen E-Mails hervorgeht – persönlich nicht ausstehen konnte. Was genau zu seinem Hinauswurf geführt hat, blieb zunächst unklar. Bekannt ist aber, dass eine ehemalige Fox-Managerin Carlson verklagt hat, weil er eine toxische Arbeitsatmosphäre für Frauen geschaffen habe.

Lemon spielte als wortgewaltiger Trump-Kritiker eine Art Gegenpart auf CNN. Seine Präsenz im Programm war bereits zurückgestuft worden, als er in einer Morgenshow einen Satz sagte, der jetzt offenbar zu seinem Hinauswurf geführt hat. Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley sei nicht in ihren besten Jahren, meinte Lemon. Denn: „Eine Frau ist in den 20ern, 30ern und vielleicht 40ern in ihren besten Jahren.“