Regierung einig zu ORF-Reform und Digitalem: Das soll sich künftig ändern

Beim ORF wird künftig vieles anders. So erhält der Sender im Rahmen einer Digitalreform mehr Möglichkeiten. Künftig darf der ORF etwa auch "online-only" und "online-first" Inhalte produzieren.

Wien – Die Regierung hat sich auf eine ORF-Digitalnovelle geeinigt: Am Mittwoch präsentierten Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer die Eckpunkte. So darf der ORF künftig sowohl online-only als auch online-first produzieren, weiters wird es auf ORF.at künftig 70 Prozent Bewegtbild und 30 Prozent Text geben. Die Sieben-Tage-Beschränkung für Abrufe in der TVthek fällt.