Video deckt erneut Missstände in Mastbetrieb in St. Pölten auf

Es sind verstörende Bilder, die die Aufnahmen des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) zeigen: Tonnen voller Tierkadaver, verstorbene und kranke Ziegen, Kälber und Lämmer.

St. Pölten – Das Video, welches am Mittwoch veröffentlicht wurde, gibt Einblicke in einen Mastbetrieb im Bezirk St. Pölten, der sich damit erneut mit Vorwürfen konfrontiert sieht. Denn dem Inhaber des „Problembetriebs" wurde am Tag der Veröffentlichung am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht – wegen im Vorjahr aufgetauchter Vorwürfe der Tierquälerei.





Der Prozess endete mit einer Diversion, der 49-Jährige muss gemeinnützige Leistungen im Ausmaß von 140 Stunden erbringen. Mit dem Video weist der Verein gegen Tierfabriken erneut auf „schreckliche Zustände" im Betrieb hin. Tierhaltungsverbot und Schließung werden geprüft. „Tote Lämmer, Ziegen und Rinder liegen zwischen den Lebenden – ein Kitz liegt bewegungsunfähig am Boden im Sterben. Die Leichentonnen am Betrieb sind randvoll und stehen teilweise direkt neben den Stallbuchten", berichtete der Verein in einer Aussendung.

Tiere standen fußgelenkshoch in Gülle

Konkret vorgeworfen wurde dem 49-Jährigen von der Staatsanwaltschaft, kranke Tiere nicht ordnungsgemäß behandelt bzw. betreut und sie nicht von Artgenossen abgesondert zu haben. Schafe, Ziegen sowie 16 Rinder soll der Beschuldigte in Buchten gehalten haben, die vollständig und fußgelenkshoch mit einer flüssigen Schicht aus Gülle bedeckt waren.

Als Tatzeitraum wurde 16. August bis 9. September 2022 angegeben. Der Landwirt rechtfertigte sich mit Überlastung und blieb damit bei jener Argumentation, die er auch im Vorjahr bereits gegenüber Medien ins Treffen geführt hatte. Er leide unter immer wieder auftretenden Rückenschmerzen, gab der 49-Jährige zu Protokoll.

📽️ Video | VGT mit den Aufnahmen ortet erneut Missstände

Skizziert wurde vom Einzelrichter ein Geschäftsmodell, das stets an der Schwelle zum Tierschutzverstoß wandle. Es sehe so aus, dass „Sie viele Tiere zu günstigen Preisen beziehen, die schon in sehr schlechtem Zustand sind", sagte der Richter zum Beschuldigten. Tiere, „die andere Betriebe töten würden". Dem pflichtete der Angeklagte bei. Daraus würden letztlich auch entsprechende Zustände bzw. ein höheres Maß an benötigter veterinärmedizinscher Versorgung resultieren.

Laut Ansicht des Richters ergibt sich aus Kontrollen der Bezirkshauptmannschaft (BH) „schon ein eher positiver Ausblick, was die Tierhaltung betrifft". Die Anzeige habe ein „sehr massives" Bild gezeichnet. Nach Erhebungen von Sachverständigen ergebe sich aber auch eine Erklärung dafür. Generell sei der Mastbetrieb „sehr oft kontrolliert worden".

Prozessausgang für Aktivisten „ernüchternd"

Bekannt geworden waren die Zustände in dem Mastbetrieb im September des Vorjahres. Ein damals vom VGT veröffentlichtes Video zeigte sterbende Schafe, Rinder in Fäkalien, verwesende Tiere im Stall und Kadaver in Tonnen vor dem Gebäude. Anzeige gegen den Betrieb war auch schon 2013 eingebracht worden.

Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierte der VGT am Mittwoch mit einem Transparent. Zuvor waren – an und für sich unabhängig vom Einzelrichterverfahren –neuerliche Vorwürfe gegen den Mastbetrieb erhoben worden. Aufnahmen zeigen wie bereits im Vorjahr verstorbene und kranke Tiere. Erneute Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft wurden angekündigt. Den Prozessausgang vom Mittwoch bezeichneten die Aktivisten schließlich als „äußerst ernüchternd".

Gefordert wurde vom VGT einmal mehr ein Tierhaltungsverbot. Ein solches wird nach Angaben von Bezirkshauptmann Josef Kronister geprüft, wobei „das aktuelle Tierschutzrecht dafür sehr hohe inhaltliche und formale Anforderungen" vorsehe.

Generell hatte man den Betrieb in den vergangenen Monaten im Auge. „Die mehrmals durchgeführten unangekündigten tierärztlichen Kontrollen haben zwischenzeitlich immer wieder Verbesserungen gezeigt, auch angeordnete Sofortmaßnahmen wurden vom Betrieb immer umgesetzt", teilte Kronister auf Anfrage mit. Andreas Pulker, der Verteidiger des 49-Jährigen, wollte sich am Mittwoch zu den neu aufgetauchten Vorwürfen auf APA-Anfrage nicht äußern.