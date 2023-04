Suche nach Vermisstem im Zillertal fortgesetzt: Nur Paar Ski gefunden

Der Mann wird seit Samstag vermisst, nachdem er in der Früh zu einer Bike and Hike Tour mit den Tourenskiern in Ginzling aufgebrochen war. Seine Familie verständigte am Samstagabend die Polizei, weil er nicht heim gekommen war. Anschließend wurde eine Suchaktion gestartet. Diese wurde aber in der Nacht abgebrochen und am Sonntag im Bereich Zillergrund fortgesetzt, nachdem das Auto des 61-Jährigen dort entdeckt worden war. Das Fahrrad des Mannes wurde dann am Sonntag bei einer Alm im Zillergrund gefunden. Dann musste die Suche jedoch aufgrund schlechten Wetters abgebrochen werden, bis sie nun wieder fortgesetzt wurde. (TT.com)