Mindestens 95 Tote durch Sektenkult in Kenia, 22 Personen festgenommen

Nairobi – In Kenia ist die Zahl der Todesopfer eines Sektenkults, der seine Anhänger in einem Wald zum Verhungern zwang, auf mindestens 95 gestiegen. Bei den seit Freitag andauernden Bergungsarbeiten im Shakahola-Wald im Osten des Landes wurden aber auch 39 Menschen lebend gefunden und 22 Menschen festgenommen, teilten die kenianischen Behörden am Mittwoch mit.