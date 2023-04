Holzspäne gerieten in Brand: Feuerwehr rückte in Tux aus

Tux – Die Feuerwehr hat am Mittwoch zu einem Brand in Tux ausrücken müssen. Ein 60-Jähriger durchtrennte im Keller seines Bauernhauses mehrere Rohre mit einem Winkelschleifer. Dabei gerieten am Boden liegende Holzspäne in Brand. Der Mann konnte die Flammen nicht mehr selbst löschen.