Neue Generation bei Mercedes: Wer E sagt, muss -Klasse dranhängen

Mercedes nimmt Abschied – aber nicht vom Verbrennungsmotor, sondern von der aktuellen E-Klasse. Die erhält im Herbst einen Nachfolger, die dazugehörige Limousine stand in dieser Woche im Mittelpunkt einer virtuellen Vorstellung.

Technische Highlights sind unter anderem der von der S-Klasse her bekannte MBUX-Hyperscreen mit drei riesigen Bildschirmen auf dem Armaturenbrett, die optionale Hinterachslenkung und die Luftfederung. Ein besonderer Coup gelang Mercedes mit dem digitalen Fahrzeugschlüssel: In bestimmten Märkten kann mit ausgewählten Endgeräten und entsprechender Freischaltung das Fahrzeug gestartet und gefahren werden, ohne über den Originalschlüssel verfügen zu müssen. Bis zu 16 Freunde können an dieser Errungenschaft partizipieren.