Großer Zustrom bei Start von Türkei-Wahl in Wien

Gut zwei Wochen vor den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen hat am Donnerstag die Stimmabgabe für die rund drei Millionen Auslandstürken begonnen. Vor dem türkischen Generalkonsulat im Wiener Nobelbezirk Hietzing bildete sich am Vormittag eine lange Schlange von Wählern. Botschafter Ozan Ceyhun zeigte sich nach seiner Stimmabgabe im APA-Gespräch zuversichtlich, dass es diesmal eine Rekordbeteiligung unter den 108.000 Wählern in Österreich geben wird.





Ceyhun verwies darauf, dass es diesmal sechs statt drei Stimmlokale gibt. Während in den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz bis 9. Mai abgestimmt werden kann, öffnen während des Feiertagswochenendes auch Wahllokale in Linz, Graz und Innsbruck. Dort kann von Samstag bis Montag abgestimmt werden.

Bei der Parlaments- und Präsidentenwahl vor fünf Jahren hatten 49 Prozent der in Österreich registrierten 106.657 Wähler ihre Stimme abgegeben. "Ich gehe davon aus, dass wir dieses Mal die 50 Prozent auf jeden Fall überschreiten werden", sagte Ceyhun. Viele Menschen hätten diesmal nämlich ein besonders großes Interesse, "was die Zukunft ihres Landes betrifft", sagte der frühere SPD-Europaabgeordnete.

Im Generalkonsulat herrschte reges Treiben. Wartende Wähler standen auf einem langen Gang im Gebäude und Dutzende Meter auf dem Gehsteig geduldig in der Reihe. In einem Raum waren parallel drei Wahlkommissionen tätig. Sie händigten den Wählern jeweils zwei buntbedruckte Stimmzettel im Querformat aus, einen breiteren für die Parlamentswahl und einen etwas schmäleren für die Präsidentenwahl. Außerdem erhielten sie einen Stempel, mit dem dann hinter einer Kartonwand das gewünschte Feld auf dem Stimmzettel markiert werden sollte. Die verschlossenen Wahlkuverts wurden dann in gläserne Urnen geworfen.

Die Auslandstürken gelten traditionell als starke Stütze von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-konservativen AK-Partei. Vor fünf Jahren votierten die Auslandstürken mit rund 60 Prozent für Erdogan, während er in der Endabrechnung auf 52,6 Prozent kam. In Österreich erhielt er sogar 72,3 Prozent der Stimmen, nur in Belgien und den Niederlanden waren es geringfügig mehr. In Deutschland, wo die Hälfte aller wahlberechtigten Auslandstürken lebt, erhielt Erdogan 64,8 Prozent der Stimmen.

Botschafter Ceyhun wandte sich dagegen, die politischen Präferenzen der türkischen Staatsbürger in Österreich zu problematisieren. Er verwies darauf, dass die gesamte türkische Community in Österreich aus 300.000 Personen bestehe und die Mehrheit davon österreichische Staatsbürger seien. "180.000 Menschen wählen nicht in der Türkei, und 120.000 Menschen wählen nicht in Österreich. Ich sehe da keine Vergleichsmöglichkeit", so Ceyhun, der darauf hinwies, dass es zum Teil sogar innerhalb von Familien unterschiedliche Staatsbürgerschaften gebe.

Ceyhun warb auch um Verständnis dafür, dass bei den türkischen Wahlen auch Menschen mitbestimmen, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben: Da sie in Österreich kein Wahlrecht haben, können sie nur in der Türkei mitbestimmen. Die türkischen Wahlen seien ihre einzige "Chance", ihren Problemen Gehör zu verschaffen, argumentierte der Spitzendiplomat.

Gewinnspiel:

10 x 3D-Minigolf TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent