Furcht vor Ausweitung der Kämpfe im Sudan

Im Sudan wächst die Furcht vor einer Ausweitung der Kämpfe angesichts der am Donnerstag endenden 72-stündigen Feuerpause. Bis zum Vormittag war unklar, ob die paramilitärische RSF einem neuen Anlauf für eine Waffenruhe zustimmen wird. Dagegen hatte sich der sudanesische Armeechef Abdel Fattah al-Burhan am Mittwochabend zu neuen Verhandlungen unter Vermittlung der regionalen afrikanischen Organisation IGAD bereit erklärt. EU-Staaten kündigten letzte Evakuierungsflüge an.





"Burhan dankt der IGAD", teilte die sudanesische Armee mit Blick auf den IGAD-Vorstoß mit. Er sieht vor, dass sowohl ein Abgesandter der Armee als auch der Miliz Rapid Support Forces (RSF) an den Gesprächen in Juba im benachbarten Südsudan teilnehmen. Auch die USA und die Afrikanische Union (AU) wollen vermitteln. Nach Angaben des US-Außenministeriums bemühen sich Außenminister Antony Blinken und der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, gemeinsam um ein dauerhaftes Ende der Kämpfe. Die Kämpfe waren am 15. April ausgebrochen im Zuge eines Machtkampfes zwischen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz.

Angesichts der anhaltenden Gewalt im Sudan plant die Organisation Ärzte ohne Grenzen eine Ausweitung der Hilfe. Notfallteams stünden bereit, in das umkämpfte Land am Horn Afrikas zu reisen, teilte die Organisation mit. Man stehe in engem Kontakt mit Krankenhäusern sowie sudanesischen Gesundheitsbehörden. Trotz einer Waffenruhe kam es auch in der Nacht zu Donnerstag in Teilen des Landes erneut zu Gefechten.

Großbritannien rief am Donnerstag seine Staatsangehörigen dazu auf, umgehend zu versuchen, Plätze in letzten britischen Evakuierungsflügen zu bekommen. "Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, denn wenn die Waffenruhe endet, kann ich die begrenzte Zusicherung, die ich jetzt geben kann, nicht mehr geben, und wir könnten nicht in der Lage sein, zu evakuieren", sagte James Cleverly dem Fernsehsender Sky News. Das französische Außenministerium teilte mit, es seien insgesamt 936 Menschen aus dem Sudan gebracht worden, darunter auch Nicht-Franzosen.

Die auch auf Druck westlicher Staaten durchgesetzte Feuerpause sollte vor allem dazu dienen, Ausländer aus dem Sudan zu holen. Trotzdem lieferten sich Armee und RSF an verschiedenen Orten Gefechte. Einige der schwersten Kämpfe fanden am Mittwoch in Omdurman statt, einer an die Hauptstadt Khartum angrenzenden Stadt. Bis in den Abend hinein waren schweres Geschützfeuer und Luftangriffe zu hören, berichtete ein Reuters-Reporter. In Khartum, das zusammen mit zwei angrenzenden Städten eines der größten Ballungsgebiete Afrikas ist, zogen marodierende Banden umher, vielerorts kam es zu Plünderungen.