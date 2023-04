Julius Rasp in „Tirol Live“: Mehr Akzeptanz für psychische Belastung seit Corona

Innsbruck – Rund 3500 Schülerinnen und Schüler treten kommende Woche zur Matura an einer Schule in Tirol an. Nach den Matura-Erleichterungen in den Jahren 2019/2020 und 2020/21 spricht sich der Landesschulsprecher der Berufsbildenden höheren Schulen (BHS), Julius Rasp, in „Tirol Live“ für eine „normale Matura“ aus. Also eine Reifeprüfung mit verpflichtender mündlicher Matura und schriftlichen Prüfungen von sechs anstatt sieben Stunden.