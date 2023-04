Mietbremse nicht in allen Tiroler Bezirken erwünscht

Innsbruck – In Innsbruck entschloss sich der Gemeinderat zu einem Mietpreisdeckel. Dieser hat Auswirkungen auf die Bewohner von 2500 Wohnungen im Stadtgebiet. Ähnlich die Situation in Lienz , wo man sich bereits im März entschieden hat, die Mieterhöhungen teilweise zurückzunehmen.

Anders sieht es in Imst aus: Laut Bürgermeister Stefan Weirather ist für die Wohnungen in der Hand der Stadt keine Mietpreisbremse vorgesehen. Auf den Wohnungsmarkt habe dies ohnehin keine allzu großen Auswirkungen, da sich die meisten Wohneinheiten in der Hand von Bauträgern befinden würden. Wohnungsstadträtin Andrea Jäger hätte Hilfe vom Bund erwartet und hofft weiterhin auf eine mögliche Unterstützung durch Land oder Bund.

Reutte hält 182 Wohnungen in eigenen Händen. Im Außerfern will sich der Bürgermeister des Bezirkshauptortes, Günter Salchner, in Sachen Meten nicht auf große Diskussionen einlassen. Man habe seit langer Zeit bei Gemeindewohnungen keine Mieterhöhungen vorgenommen. Jetzt, wo überall die Preise anziehen, komme dies schon gar nicht in Frage. Bürgermeister Salchner weiß, dass die Gemeindewohnungen vielfach von einkommensschwachen Personen bewohnt werden.