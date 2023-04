Drohnen-Spezialisten aus Polling präsentierten neueste Technologie

Innsbruck – Drohnen sind beim Militär schon lange ein Thema. Aber auch privat leisten sich viele Drohnen als Spaßobjekte. Was aber viele nicht wissen, Drohnen sind auch für Einsatzkräfte und die Wirtschaft zunehmend wichtig. Ein Unternehmen, das in diesem Bereich weltweit tätig ist, ist die UAS Drone Technologies GmbH in Polling. Die 2021 gegründete Firma ist ein Vertriebsunternehmen für Drohnentechnologie (sowohl für mobil als auch via Leitstand gesteuerte Drohnen), Drohnendetektion und Drohnenabwehr mit Schwerpunkt auf europäische Hard- und Software. Gestern präsentierte Geschäftsführer Peter Gasteiger im Management Club Innsbruck (MC Innsbruck) die neueste Technologie.