Strukturplan Pflege 2023–2033 in Kitzbühel vorgestellt

Kitzbühel – Wohin geht die Reise bei der Pflege? Die Menschen in Tirol werden älter und die Bediensteten in den Altenheimen weniger. Gestern wurde dazu in Kitzbühel der Strukturplan Pflege 2023–2033 den Bürgermeistern der Gemeinden im Bezirk vorgestellt und mit ihnen gemeinschaftlich über Lösungen gesprochen.