Bis November wird bei den Imster Bergbahnen gecoastert

Imst – „Mit der neuen Bahn wollen wir unser Angebot für Gäste und Einheimische auch in den Saisonrandzeiten erweitern“, erklärt der Chef der Imster Bergbahnen, Bernhard Schöpf.

Die Coaster-Saison auf der unteren Sektion beginnt mit dem morgigen Freitag (bis 1. Mai) vorerst von Donnerstag bis Sonntag, ab 25. Mai bis 8. Oktober täglich. Neu ist der Coaster-Betrieb vom 12. Oktober bis 5. November (Do bis So). „Das probieren wir heuer einmal“, so Schöpf. (pascal)