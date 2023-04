Pkw geriet auf Achenseestraße in Maurach in Vollbrand

Der 47-jährige Lenker und seine Lebensgefährtin nahmen Brandgeruch wahr, stellten das Fahrzeug ab, entkuppelten den Wohnwagen und brachten ihre zwei Hunde in Sicherheit.

Maurach – Großes Glück hatten ein 47-Jähriger und seine 45-jährige Lebensgefährtin in der Nacht auf Donnerstag. Der Österreicher lenkte kurz nach 3 Uhr Früh seinen Pkw mit Wohnwagen auf der Achenseestraße in Maurach in Richtung Pertisau.