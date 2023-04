Tiroler AlphaTauri-Teamchef Franz Tost erklärte Rücktritt mit Saisonende

Wien - Der Österreicher Franz Tost wird zum Saisonende als Teamchef des Formel-1-Rennstalls AlphaTauri zurücktreten. Das teilte das italienische Team am Mittwoch mit. Der 67-jährige Tiroler, seit 2006 Teamchef des Red-Bull-Schwesterteams AlphaTauri (bis 2020 Toro Rosso), wird in der kommenden Saison von Laurent Mekies, derzeit Sportlicher Leiter bei Ferrari, ersetzt. Tost wird dem Rennstall im Jahr 2024 allerdings weiter in einer beratenden Rolle zur Verfügung stehen.

"Ich möchte mich bei Dietrich Mateschitz bedanken, dass er mir die unglaubliche Möglichkeit gegeben hat, in den vergangenen 18 Jahren Teamchef der Scuderia Toro Rosso und der Scuderia AlphaTauri zu sein", wurde Tost in einer Mitteilung zitiert. "Es war ein echtes Privileg, das Team über einen so langen Zeitraum zu leiten und eine große Freude, mit so vielen motivierten und fähigen Menschen zusammenzuarbeiten, die meine Leidenschaft für die Formel 1 teilen."