Spannung vor Gericht: Kronzeugin Beinschab sagt heute im Karmasin-Prozess aus

Wien – Am Donnerstag bricht der zweite Tag im Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin an. Vor zwei Tagen hat sie ihre Sicht auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft dargelegt. Nun kommen Zeuginnen und Zeugen zu Wort – und hier werden heute alle Blicke auf Sabine Beinschab gerichtet sein. Sie war Kollegin von Karmasin in der Meinungsforschung und gilt als Schlüsselfigur in der Affäre um angeblich manipulierte Meinungsumfragen, zugunsten der ÖVP und ist inzwischen Kronzeugin.