Moskau bereitet sich auf Kampf um AKW vor: Stellungen auf Reaktoren-Dächern

Freiwilligen-Kampagne: Moskau lockt "echte Männer" an die Front

"Du bist ein Mann. Sei einer!" Mit diesem Slogan wirbt Moskau um Freiwillige für den Einsatz in der Ukraine. Die neue Kampagne des Verteidigungsministeriums ist allgegenwärtig. Ob am Straßenrand, in Schaufenstern, an Bushaltestellen oder in den Online-Medien - überall werden Männer dazu aufgefordert, der Armee beizutreten.

Auf den Plakaten sind keine Kampfszenen zu sehen, der Konflikt in der Ukraine scheint weit weg. "Unser Job: das Vaterland verteidigen", steht auf einem Foto dreier Soldaten unter weitem blauen Himmel. "Eine ehrenvolle Aufgabe und ein anständiges Gehalt", lautet ein anderer Werbespruch.

Ein mit dramatischer Musik unterlegtes Video ging auf russischen Plattformen viral. Es zeigt einen Taxifahrer, einen Wachmann und einen Fitnesstrainer in ihrem tristen Alltag, dazu die Frage: "Ist das wirklich der Weg, den du wählen wolltest?" Am Ende laufen die drei bewaffnet und in Kampfmontur durch den Nebel.

Ziel der Kampagne ist es, die Reihen zu füllen angesichts der von Kiew angekündigten großen Gegenoffensive – und das ohne eine weitere unpopuläre Zwangsmobilisierung wie im September.

Lukrative Verträge

Wie viele Soldaten rekrutiert werden sollen, sagen die Behörden nicht. Schätzungen russischer Medien gehen von mehreren hunderttausend Männern aus. Lukrative Verträge winken. Auf der Website der Moskauer Stadtverwaltung wird Rekruten, die in der Ukraine eingesetzt werden, ein monatlicher Sold von mindestens 204.000 Rubel (2.260 Euro) versprochen - das ist mehr als das Zehnfache des Mindestlohns. Für die Teilnahme an Offensiven ist eine tägliche Prämie von 8.000 Rubel angesetzt, sowie 50.000 Rubel für jeden eroberten Kilometer beim Einsatz an vorderster Front.