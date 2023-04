Aus Wohnheim abgängiger 82-Jähriger unterkühlt in Ebbs gefunden

Ebbs – Ein nächtlicher Sucheinsatz nach einem 82-jährigen Mann in Ebbs war erfolgreich. Der gesundheitlich beeinträchtigte Österreicher verließ am Donnerstag gegen 0.30 Uhr vorerst unbemerkt ein Wohnheim in Ebbs. Kurz darauf wurde unter Beteiligung der Feuerwehren Ebbs, Kirchbichl und Brixlegg (mit Drohne) die Suche gestartet. Gegen 2.30 Uhr konnte der 82-Jährige durchnässt und unterkühlt in einer Wiese gefunden werden. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)