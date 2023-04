Zündelnde Kinder setzten Gartenhaus in Strass in Brand: 79-Jähriger verletzt

Strass im Zillertal – Beim Versuch, ein brennendes Gartenhaus in Strass zu löschen, ist am Mittwochnachmittag ein 79-Jähriger leicht verletzt worden.

Laut Polizei hatten Kinder mit einem Feuerzeug gespielt und so den Brand verursacht. Die Feuerwehren Strass und Jenbach rückten zum Löscheinsatz an. Zwar konnte ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude verhindert werden, der Schaden am Gartenhaus dürfte jedoch massiv sein. (TT.com)