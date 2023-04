Der Schutzbrief des ÖAMTC

Rundumschutz für die ganze Familie.

Hätten Sie gewusst, wie viel Schutz in diesem „Brief“ steckt? Rund 158.000 Clubmitglieder in Tirol besitzen einen Schutzbrief und somit ein perfektes Sicherheitsnetz für Notfälle.

Schutz im In- und Ausland

Der ÖAMTC Schutzbrief ist gültig in Österreich, in der Russischen Föderation, in allen Ländern Europas, in den außereuropäischen Mittelmeer-Anrainer-Staaten, auf allen Mittelmeer-Inseln, auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira, sofern im jeweiligen Land Tourismus möglich ist und keine offizielle Reisewarnung besteht.

Er beinhaltet für Österreich die Hubschrauber-Rettung, die Krankenrückholung, in Notfällen auch die Kinderrückholung, Übernachtungskosten und die Fahrzeug-Rückholung – entweder mit Transporter oder durch einen ÖAMTC Mitarbeiter.

Leicht übersehen wird auch, dass die Abschleppkosten in Österreich bis 270 Euro im Schutzbrief enthalten sind.

Schutz – auch für mehrere Fahrzeuge

Der Schutzbrief gilt für jedes Fahrzeug, das auf oder für den Schutzbrief-Inhaber zugelassen ist.

Sicherer Partner im Fall der Fälle: Abschleppungen und Fahrzeug-Rückholungen sind Leistungen des ÖAMTC Schutzbriefs und mit 17 Christophorus-Standorten in Österreich ist der Hubschrauber immer in der Nähe. Fotos: ÖAMTC, Lukas Lorenz 1 von 3 fullscreen Bild teilen PR ÖAMTC // Original-Dateiname: Bild-3-Abschlepper-.JPG © ÖAMTC fullscreen Bild teilen PR ÖAMTC // Original-Dateiname: Bild-4-Ambulanz_Tirol.jpg © LUKAS LORENZ navigate_next

Schutz für die ganze Familie

Alle Leistungen, die für den Schutzbrief-Inhaber gelten, sind auch für den Partner, der im gemeinsamen Haushalt lebt, gültig.

Zusätzlich noch für deren Kinder bis zum Ende jenes Kalenderjahres, in dem sie das 19. Lebensjahr vollenden. Die Leistungen gelten für die geschützten Personen auch dann, wenn sie getrennt unterwegs sind. Vielleicht ein Beispiel: Die Eltern verbringen in ihren Urlaub in Italien. Zeitgleich fliegt der 17-jährige Sohn mit Freunden nach Griechenland und die 14-jährige Tochter fährt mit einer anderen Familie in Österreich den Donau-Radweg entlang. Die Deckung des Schutzbriefes gilt uneingeschränkt für alle vier Personen.

Schutz – unabhängig vom Transportmittel

Es gelten auch dann alle Leistungen für die geschützten Personen, wenn sie mit einem anderen Transportmittel unterwegs sind – also mit Bus, Bahn oder Flugzeug.

Bei Unsicherheiten und Fragen, die den Schutzbrief betreffen, können sich unsere Clubmitglieder natürlich gerne an uns wenden: entweder persönlich oder telefonisch an einem der 15 Stützpunkte in Tirol oder unter www.oeamtc.at.

Erhältlich ist der Schutzbrief als Paket für Auto-Neumitglieder inklusive Mitgliedschaft um 140,60 Euro oder als Ergänzung zu einer aufrechten Auto-Mitgliedschaft um nur 49,80 Euro.

In diesem Betrag stecken unbezahlbare Leistungen (siehe Factbox unten).

Leistungen des Schutzbriefs im Überblick Hubschrauberrettung: Bis maximal € 10.000,- pro geschützter Person. In Österreich: bei Freizeit-Alpin-Unfällen. Im Ausland: Hubschrauber-Rettung nach Unfall oder Krankheit. Kranken-Rückholung: Nach Unfall oder Erkrankung ins Heimatspital; Aus dem Ausland auch mit Ambulanz-Jet. Kinderrückholung: Bei Krankheit oder Unfall der Betreuungsperson. Heimreise nach Unfall oder Erkrankung: Die Heimreise wird organisiert und zusätzliche Kosten werden übernommen. Heim- oder Weiterreise nach Fahrzeugausfall: Nach Unfall, Panne oder Diebstahl des Fahrzeuges – aus dem Ausland auch per Flugzeug. Abschleppdienst: Nach Panne oder Unfall bis maximal € 270,- Rückholung des Fahrzeugs durch einen ÖAMTC Fahrer: Samt Insassen (geschützten Personen) und Gepäck nach Unfall/Erkrankung des geschützten Fahrers. Fahrzeug-Rückholung: Transport des fahruntüchtigen Fahrzeuges nach Panne oder Unfall zur – Ihrer Meldeadresse nächstgelegenen – Fachwerkstätte in Österreich. Wildschadenhilfe: 80% Kostenersatz bis maximal € 600,- (falls nicht anderweitig versichert) Notfallservice: Verschiedene Hilfeleistungen, beispielsweise das Sperren von Kreditkarten und Verständigungen von Personen

Verschiedene Hilfeleistungen, beispielsweise das Sperren von Kreditkarten und Verständigungen von Personen Übernachtungskosten: Nach Unfall, Erkrankung oder bei Fahrzugreparatur nach Panne oder Unfall. Bis zu drei Übernachtungen (maximal € 70.- pro geschützter Person). Aktuelle Informationen zu Übernachtungskosten nach Quarantäne finden Sie unter www.oeamtc.at/schutzbrief

Nach Unfall, Erkrankung oder bei Fahrzugreparatur nach Panne oder Unfall. Bis zu drei Übernachtungen (maximal € 70.- pro geschützter Person). Aktuelle Informationen zu Übernachtungskosten nach Quarantäne finden Sie unter Krankenbesuch: Durch eine nahestehende Person bei einem Krankenhausaufenthalt von mehr als sieben Tagen.

Durch eine nahestehende Person bei einem Krankenhausaufenthalt von mehr als sieben Tagen. Notfallpsychologische Beratung: Der Psychologe hilft direkt nach einem Unfall und betreut Sie telefonisch.

Der Psychologe hilft direkt nach einem Unfall und betreut Sie telefonisch. Gepäck-Rücktransport: Wenn das mitgeführte Gepäck auf der Heimreise nicht mitgenommen werden kann, bis max. € 1.000.

Wenn das mitgeführte Gepäck auf der Heimreise nicht mitgenommen werden kann, bis max. € 1.000. Nachsendekosten: Für gestohlene, verlorene oder vergessene Gegenstände wie Reisedokumente, Sehbehelfe und verschreibungspflichtige Medikamente.

Für gestohlene, verlorene oder vergessene Gegenstände wie Reisedokumente, Sehbehelfe und verschreibungspflichtige Medikamente. Zusätzliche Leistungen im Ausland: Krankenschutz, Pannenhilfe, Haustier-Rückholung, Rückholung nach Ableben, Pick-up Transport, Ersatzteil-Nachsendung, Zoll- und Verschrottungshilfe, ÖAMTC-Notfall-Kreditbrief, Kostenersatz für Wiederbeschaffung von Dokumenten. Der Schutzbrief für 2023 kostet nur 49,80 Euro bei bestehender Auto- bzw. Motorrad-Mitgliedschaft, für Touring-Mitglieder 20,50 Euro. Alle Details zu den Leistungen finden Sie im Schutzbrief zum Blättern oder in der print@home-Version (PDF zum Download).