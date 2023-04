Ausgeforschte Schlepper fuhren Hunderte Migranten durch Österreich

Graz, Wien – Steirischen Ermittlern ist ein Schlag gegen die Schlepperkriminalität gelungen: Die Beamten des Landeskriminalamts haben eine Gruppe von zehn Männern ausgeforscht, die seit dem Frühjahr 2022 teils unter unmenschlichen und lebensgefährlichen Bedingungen Migranten durch Österreich nach Italien und Deutschland gebracht haben. Alle Verdächtigen sind in Haft, einer wurde bereits rechtskräftig zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei.

In Kooperation mit den Behörden in Deutschland und Italien wurden neun weitere Männer, die in Deutschland als Asylwerber registriert waren, ausgeforscht. Acht von ihnen – sie sind im Alter von 31 bis 37 Jahren und iranische oder irakische Staatsbürger – wurden festgenommen und bereits nach Österreich ausgeliefert. Sie befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Ein Verdächtiger ist noch in Deutschland, soll aber ebenfalls demnächst nach Österreich überstellt werden