Rammstein-Sänger Till Lindemann geht auf Solo-Tour

Berlin – Mit der weltweit gefeierten Band ist er noch unterwegs, nun will er auch allein auf die Bühne: Rammstein-Sänger Till Lindemann ("Ich hasse Kinder") hat eine Solo-Tour angekündigt. Über seine Social-Media-Kanäle kündigte der 60-Jährige am Mittwoch 24 Konzerte in 13 Ländern an, wobei ein Österreich-Auftritt derzeit nicht geplant ist. Tickets dafür soll es ab 2. Mai geben.