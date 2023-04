Österreicher nutzen auf ihrem Smartphone vor allem WhatsApp, die Kamera und den Wecker

Auch die Zahl der aktiven SIM-Karten stieg von 20,8 Millionen im Jahr 2021 auf 24 Millionen im Vorjahr, was auch mit einer stetig steigenden Anzahl von SIM-Karten in Tablets und Laptops zu tun habe, so FMK-Präsident Volker Libovsky am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.